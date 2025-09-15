Ольга Любимова поздравила граждан с началом концертного сезона

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с началом нового концертного сезона.



«Он порадует нас премьерными исполнениями, новыми фестивальными программами и интересными тематическими проектами. Отечественное музыкальное искусство отражает силу духа и традиций многонационального народа нашей страны», — говорится в сообщении министра в Telegram.



По словам министра, сочинения отечественных композиторов стали неотъемлемой частью мировой классики и остаются востребованными в репертуаре ведущих артистов и коллективов.



«Особое значение в сохранении, развитии и продвижении музыкального искусства играет Союз концертных организаций России. Благодаря его усердной работе академическая музыка стала доступной в самых отдалённых уголках нашей страны. Только в прошлом году состоялось более 70 тысяч концертов», — сказала министр.



Ольга Любимова добавила, что уделяется также внимание поддержке и развитию молодых талантов, увеличивается количество юношеских и молодёжных оркестров.



«Желаю вам вдохновения, благодарных зрителей и ярких открытий. Пусть новый сезон станет временем больших успехов и увлекательных встреч!», — заключила министр.





Фото: кадр видео