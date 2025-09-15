Минкультуры прорабатывает льготы для участников СВО при посещении театров

Глава Минкультуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС анонсировала новые меры поддержки для участников специальной военной операции и их близких.



Речь идет о разработке программы льготного посещения театров.





«Мы прорабатываем целый ряд направлений. В первую очередь это расширение льгот для участников СВО и их семей для посещения учреждений культуры. Это большая программа, которую мы прорабатываем вместе с фондом „Защитники Отечества“. <...> Сейчас мы также прорабатываем возможность льготного посещения театров для участников СВО и их семей», — поделилась подробностями министр.





Эта инициатива станет развитием действующего проекта, который был запущен в июле 2024 года. По нему ветераны СВО и семьи героев уже имеют право бесплатно ходить в федеральные музеи, кинотеатры сети «Фонд кинопрокат» и цирки системы «Росгосцирк».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ