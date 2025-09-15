В ЛНР пройдут гастроли артистов из Хабаровска

Творческая делегация из Хабаровского края прибыла с гастролями в Луганскую Народную Республику, чтобы поддержать военнослужащих специальной военной операции и население Донбасса, сообщает правительство Хабаровского края.





Поездка, инициированная при содействии министерства культуры региона, нацелена на развитие культурного взаимодействия между субъектами Российской Федерации.





«В программе визита — проведение концертов, творческих встреч и мероприятий, направленных на возрождение и популяризацию русской культуры, традиций и самобытности. <...> Проект наглядно демонстрирует, как искусство и культура объединяют людей и дарят жителям новых регионов чувство единства и принадлежности к великому русскому культурному пространству», — отмечается в сообщении.





Художественную группу представляет солист, член хабаровского отделения Российского союза писателей Юрий Евстифеев. В рамках гастролей запланирована встреча с коллегами-литераторами в библиотеке Луганска. 18 сентября пройдут авторский концерт в ЛГУ имени Владимира Даля, творческий вечер со студентами и выступление во Дворце культуры. 19 сентября артисты выступят в местном детском доме, а с 19 по 21 сентября — в воинских частях.









Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края



