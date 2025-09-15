Ольга Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в первую очередь нацелен на поддержку творческих людей, передает ТАСС.





Глава Минкультуры подчеркнула: «„Интервидение“ — это конкурс про талантливых людей, а не про политические решения. Очень важно, чтобы победил лучший, самый талантливый, самый яркий исполнитель, который действительно завоюет сердца зрителей».





Ранее с напутствием к участникам обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства пожелал успешных выступлений всем конкурсантам, выразив уверенность, что конкурс сохранит атмосферу творчества и дружбы.





Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».





