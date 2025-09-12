В Великом Новгороде отреставрируют храм XVI века

Правительство Новгородской области сообщило о начале противоаварийных работ в храме XVI века, расположенном в историческом центре Великого Новгорода, передает «Интерфакс».





«Петербургские реставраторы проведут ремонтно-восстановительные работы на фасадной кладке, на куполах и апсидах церкви Святой Троицы Духова монастыря», — говорится в сообщении.





На текущий момент выполнены подготовительные этапы: расчистка фасада, химическая обработка кирпичной кладки и замена стропильной системы купола. В настоящий момент специалисты обновляют деревянное покрытие апсид и всех глав храма. Как отметил представитель подрядчика, все операции выполняются вручную, с использованием технологий XVI века, включая изготовление осиновых лемешин для покрытия куполов.





Бюджет проекта составляет около 19 млн рублей, а сдать объект подрядчик рассчитывает досрочно — уже в конце октября. Церковь Святой Троицы, впервые упомянутая в 1582 году, с момента последней реставрации 1958-1960 годов использовалась как хранилище областного архива.









Фото: Pixabay