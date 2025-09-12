В Петербурге откроется выставка Ивана Логинова «Люди и время»

В Константиновском дворце 16 сентября откроется выставка «Люди и время».



Проект представлен в рамках проекта «Современные художники России». Автор работ — известный петербургский живописец Иван Логинов, выпускник Российской Академии Художеств и яркий представитель академической школы реализма.





В экспозиции представлено более сорока произведений графики и живописи, созданных в различных жанрах и техниках: от крупноформатных живописных полотен на исторические темы и графических портретов до небольших пленэрных этюдов и зарисовок. Центральное место в выставке занимает портретный жанр, демонстрирующий многогранность таланта автора, его композиционные поиски и стилистические находки.





Особого внимания заслуживают два монументальных полотна, рассказали организаторы. Произведение «Парад Победы 24 июня 1945 года» является мощным выразительным образом, особенно актуальным в рамках популяризации 80-летия Победы в ВОВ и года Защитника Отечества. Картина «Набат» — это собирательный образ бунта, плод многолетних творческих поисков художника и его первая историческая картина, которая легла в основу художественно-документального фильма о художнике «Монолог».





Значительная часть произведений будет показана широкой аудитории впервые.









