Алданский музей передал реликвии для новой экспозиции Музея Победы в Москве

Алданский историко-краеведческий музей (Республика Саха-Якутия) предоставил экспонаты из своих фондов для масштабной выставки в московском Музее Победы.



Личные вещи гвардии старшего лейтенанта Алексея Ильина заняли место в новой историко-мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», открывшейся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.





Посетители музея на Поклонной горе смогут увидеть блокнот Алексея Ильина, в котором он записывал стихи, песни и фронтовые заметки. Также в экспозиции представлена личная алюминиевая кружка красноармейца, которой офицер пользовался в 1944-1945 годах. Подобные предметы входили в стандартное снаряжение бойца Красной Армии.





«Алексей Николаевич Ильин был призван в армию в августе 1941 года. Воевал в составе войск III Украинского и I Белорусского фронтов. Командовал миномётным взводом 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Правобережной Украины, Молдавии, Польши и в боях за Берлин. Награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды за форсирование Днепра и Одера, а также медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», — сообщили в Музее Победы.





Раритеты можно найти в интерактивном комплексе «Реликвии Победы», входящем в состав экспозиции.



Всего к созданию выставки были привлечены более 100 столичных, региональных и школьных музеев из России и Республики Беларусь.









Фото: пресс-служба Музея Победы