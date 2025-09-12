Во Владивостоке пройдет юбилейный фестиваль «Мариинский»

Во Владивостоке пройдет юбилейный X Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский».



Оперная программа фестиваля стартует 10 и 11 октября на Приморской сцене Мариинского театра. Под управлением Валерия Гергиева и в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра прозвучат выдающиеся сочинения композиторов-юбиляров — Петра Чайковского и Густава Малера, а также будет представлена недавняя громкая премьера приморской труппы — опера «Трубадур» Джузеппе Верди.





10 октября в рамках празднования 185-летия со дня рождения Петра Чайковского фестиваль откроет его опера «Пиковая дама» в концертном исполнении. Произведение будет исполнено солистами Приморской сцены Мариинского театра и хором Приморской сцены. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.





11 октября эстафету примет Густав Малер, чье 165-летие со дня рождения также отмечается в этом году. Музыка композитора впервые прозвучит во Владивостоке в исполнении коллектива Мариинского театра и маэстро Гергиева.





В этот же день зрителей ждет также премьера сезона 2024/25 Приморской сцены — опера «Трубадур» Верди. Постановка режиссера Вячеслава Стародубцева и художника Петра Окунева вновь будет представлена публике. В исполнении примут участие солисты из Владивостока и хор Приморской сцены.











