Московский государственный симфонический оркестр открыл 83-й сезон

Московский государственный симфонический оркестр открыл новый, 83-й по счету сезон.





Концерт прошел под управлением художественного руководителя оркестра Ивана Никифорчина и был посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося российского композитора, народного артиста СССР Бориса Чайковского.





В афише вечера значились сочинения разных лет — поэма «Подросток», кантата для сопрано, клавесина и струнного оркестра «Знаки зодиака», сюита из музыки к радиопостановке «После бала», симфоническая поэма «Ветер Сибири», Тема и восемь вариаций для большого симфонического оркестра.





Событие также приурочили к выходу альбома произведений Бориса Чайковского, который был записан оркестром и маэстро Иваном Никифорчиным в марте 2025 года совместно с «Фирмой Мелодия».





Участие в программе приняли приглашенная солистка Государственного академического Большого театра, сопрано Венера Гимадиева и альтист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Полтавский.





Фото: пресс-служба Минкультуры России