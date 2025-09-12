Фильмы из 29 стран представили на фестивале «Алтын минбар» в Казани

12.09.2025
В Казани завершился XXI Международный кинофестиваль «Алтын минбар».
Организаторами события выступили Министерство культуры Российской Федерации и правительство Республики Татарстан.
В фестивальной программе были показаны картины из 29 государств. Их демонстрация проходила на нескольких ключевых площадках города, а часть кинолент была доступна в онлайн-формате.
Центром деловой программы стал Казанский государственный институт культуры, куда съехались ведущие продюсеры, режиссеры и эксперты из России, Ирана, Сирии, Египта, Китая, стран СНГ и других государств.
В рамках фестиваля состоялись Международный питчинг кинопроектов и специальный питчинг проектов о героях СВО. На панельной дискуссии представители киноиндустрии обсудили актуальные проблемы кинопроизводства в России.
По итогам фестиваля жюри во главе с обладателем «Оскара» Ресулом Пуккутти определило победителей. Гран-при за лучший полнометражный игровой фильм завоевала картина «Оплот стойкости» режиссера Николы Вукчевича (Черногория). Приз за лучшую режиссуру получил иранец Эбрахим Амини за фильм «Глаза Востока». Лучшим актером признан Зульфат Закиров («Черный лес», Россия-Германия), а лучшей актрисой — Сетайе Дехган («Глаза Востока», Иран). В национальном конкурсе лучшим игровым фильмом признан «Дочки-матери» режиссеры Ирек Хафизов и Юлия Захарова. Лучшим короткометражным национальным фильмом названа картина «Русалки» Анны Баязитовой. Приз Раиса Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве» присужден фильму «История кукольного театра» (Индия), а Приз зрительских симпатий завоевали «Авантюристы» Рената Сайги (Татарстан).
Фото: Pixabay