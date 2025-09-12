Ушла из жизни заслуженная артистка России Виено Микшиева

На 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и народная артистка Карелии Виено Микшиева (Кеттунен).

Печальную новость сообщил Национальный театр Карелии в своем сообществе «ВКонтакте».

«Ушла из жизни заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Виено Григорьевна Микшиева (Кеттунен). В 1952 году 15-летняя Виено Григорьевна поступила в студию Карело-Финского драматического театра, и с тех пор вся творческая деятельность актрисы была неразрывно связана с единственным в ее жизни коллективом. Сотни сыгранных ролей, тысячи спектаклей на финском, карельском и русском языках», — говорится в публикации. 

Актриса была яркой представительницей психологической театральной школы. 

«Многие поколения актеров театра воспитывались на творческом общении с этим удивительным человеком. Зрелая актриса и опытный мастер сцены, Виено Микшиева уделяла много внимания воспитанию молодых актеров», — добавили в театре.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.

