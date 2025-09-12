Голикова сообщила о создании киносети стран СНГ

12.09.2025
На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала о важном решении, принятом в ходе секции «Кино».
Речь идет о начале работы над проектом по формированию единой сети кинотеатров для демонстрации фильмов стран СНГ.
«В числе позитивных итогов секции „Кино“ — выработанное решение о старте проекта по созданию киносети стран СНГ, где будут демонстрироваться фильмы стран содружества, укрепляя традиции дружбы и добрососедства», — сказала Голикова.
Помимо этого, по словам вице-премьера, участники договорились о создании новых совместных лент и наладили вопросы взаимной дистрибуции кинокартин в рамках стран БРИКС
Что касается сроков реализации проекта киносети, то, по информации главы Фонда кино Федора Соснова, первые кинозалы сети откроются до конца текущего года.
Фото: пресс-служба Минкультуры