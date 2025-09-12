Российский национальный музей музыки представит выставку в Китае

В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур Российский национальный музей музыки заключил договор о сотрудничестве с Музеем провинции Хубэй.



Как сообщил генеральный директор музея Михаил Брызгалов, первым проектом по этому соглашению станет выставка в Китае, запланированная на декабрь, передает ТАСС.





Партнерство между музеями включает совместные выставочные программы, научные и образовательные обмены.





«Благодарю наших коллег из Китая, которые сегодня специально прилетели на один день, чтобы побывать здесь, почувствовать атмосферу форума и подписать это замечательное соглашение. Для нас большая радость: уже в декабре этого года мы планируем открыть первую выставку в музее провинции Хубэй и будем продолжать совместное движение вперед», — прокомментировал событие Брызгалов.





Форум, который проходит с 10 по 13 сентября, посвящен теме «Возвращение к культуре — новые возможности» и собрал сотни деятелей культуры из разных стран.





