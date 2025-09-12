Исполнительницу песни «Матушка» Татьяну Куртукову внесли в «черный список» на Украине

12.09.2025

Исполнительницу песни «Матушка» Татьяну Куртукову внесли в «черный список» на Украине
Певица Татьяна Куртукова, исполнительница песни «Матушка», была внесена в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».

Причиной попадания в список стало ее выступление перед российскими военными на концерте «Голубой огонек».

Указанный сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. На территории России доступ к этому сайту заблокирован по решению суда.

Ранее в черные списки на Украине внесли актеров Павла Деревянко, Юрия Колокольникова и рэпера Тимати.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"