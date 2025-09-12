В Красноярске покажут постановку «Так хочется жить!»

На сцене Красноярской краевой филармонии 27 сентября пройдет показ спектакля-концерта «Так хочется жить!».



Организатором выступает Росконцерт, а проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и самой филармонии.





Постановка — дань памяти подвигу ленинградских художников, музыкантов и артистов, чье творчество в блокадные дни стало символом несгибаемости. Премьера спектакля прошла 15 сентября 2024 года в Александринском театре и была посвящена 80-летию снятия блокады. Дата выбрана неслучайно: 14 сентября 1941 года состоялся первый концерт в осажденном городе.





В основе спектакля — «калейдоскоп историй, основанных на реальных дневниках и воспоминаниях людей, переживших блокаду». Через личные драмы зрители узнают о преодолении, сострадании и любви. Герои постановки не только выживали, но и своим искусством поддерживали дух ленинградцев.





В Красноярске историю расскажут народный артист России Артем Каминский, заслуженная артистка России Анна Большова и актер Андрей Пляскин. Музыкальную основу создаст Государственный симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. В концерте также примут участие виолончелист Нарек Ахназарян, пианист Евгений Баженов, оперная дива Дарья Давыдова и звезды балета Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин. Режиссер — Наталья Рослан.









Фото предоставлено организатором