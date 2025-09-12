В Петербурге открылся фестиваль циркового искусства «Без границ»

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке состоялось торжественное открытие четвертого международного фестиваля циркового искусства «Без границ».



Церемонию вели народный артист РФ Эдгард Запашный и заслуженная артистка РФ Олеся Судзиловская, передает ТАСС.





Масштабное событие собрало на одной арене 170 артистов из 20 стран мира. В первый вечер зрители увидели номера от исполнителей из России, Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Италии, КНДР, Монголии, Португалии и Танзании.





С приветственным видеопосланием к гостям обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила: «Международный фестиваль циркового искусства „Без границ“ подтвердил единство России в развитии мировой цирковой индустрии и стал символом открытого творческого диалога между государствами, жанрами и традициями». По словам министра, «сегодня фестиваль — это платформа, объединяющая участников со всего мира».





Выступления фестиваля разделены на две конкурсные программы, которые оценивает авторитетное международное жюри. В его состав вошли генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков, заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, заслуженные артисты России Гия Эрадзе, министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете, а также представители Германии, Франции, КНДР, Вьетнама, Казахстана и других стран.





Вторую программу покажут на арене 12 сентября, а 14 сентября жюри подведет итоги и назовет победителей на гала-концерте. Кроме того, 13 сентября запланировано открытие уличного фестиваля «Без границ — детям».