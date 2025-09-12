Россия и Абхазия подписали программу сотрудничества в сфере культуры до 2028 года

Министры культуры России и Абхазии Ольга Любимова и Даур Кове заключили программу сотрудничества на 2026-2028 годы.



Документ охватывает такие сферы, как изобразительное и сценическое искусство, кинематография, библиотечное и музейное дело, декоративно-прикладное, цирковое и театральное искусство, народные промыслы, а также сохранение объектов историко-культурного наследия, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.





Подписание состоялось в ходе XI Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, где присутствует делегация из Абхазии во главе с Дауром Кове.





«В рамках подписанной Любимовой и Кове программы в 2026-2028 гг. пройдут обменные культурные мероприятия — Дни культуры Республики Абхазии в Российской Федерации и Дни культуры Российской Федерации в Республике Абхазия. Российские и абхазские исполнители и коллективы будут участвовать в международных музыкальных фестивалях и конкурсах в Абхазии и России, речь идет о развитии прямых контактов между театрами, обмене исполнителями, постановочными группами, критиками и театроведами, а также об организации гастролей и участии в международных театральных фестивалях, проводимых в двух странах», — говорится в сообщении.





Кроме того, ведомства двух стран договорились наладить обмен информацией, касающейся изучения, сохранения, реставрации, использования, государственной охраны и популяризации историко-культурного наследия. Также планируется изучение возможностей для совместного проведения реставрационных работ, научных и практических семинаров, экспедиций, симпозиумов и встреч специалистов и экспертов.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova