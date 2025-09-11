Русский музей представил в Ярославле шедевры Сурикова и Кончаловских

В Ярославском художественном музее открыта выставка «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские», которую организовал Государственный Русский музей.



Масштабный проект впервые знакомит зрителей с творчеством трех поколений прославленной художественной династии.





В рамках экспозиции представлено около 30 работ выдающихся русских художников из коллекции Русского музея. Центральное место занимают 17 картин Василия Сурикова — родоначальника династии. Одним из ключевых экспонатов стало легендарное полотно «Взятие снежного городка», созданное Суриковым в 1891 году.





Выставка также включает академические эскизы, этюды к знаменитым историческим полотнам, пейзажи и поздний «Автопортрет» 1915 года. Эти произведения помогают проследить эволюцию художественного видения мастера — от ранних ученических опытов до позднего периода, когда он сблизился с творческими поисками своего зятя, Петра Кончаловского.





Отдельного внимания заслуживают новаторские работы Петра Кончаловского, одного из основателей авангардного объединения «Бубновый валет». Среди его произведений особое место занимает картина «А. Н. Толстой у меня в гостях» 1940–1941 годов, созданная в период обращения к реалистической традиции.





Завершают экспозицию шесть полотен Михаила Кончаловского, сына Петра Кончаловского и внука Василия Сурикова. Его натюрморты, пейзажи и портреты демонстрируют яркое чувство цвета, ритма и формы, а также гармоничное соединение традиций отечественной, французской живописи и семейного наследия.





Выставка «Василий Суриков, Петр и Михаил Кончаловские» будет работать в Ярославле до 14 декабря.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ