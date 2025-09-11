«Мелодия детства»: 40 новых песен для детей попадут в нотный сборник конкурса

Подходит к концу отборочный этап Второго Всероссийского профессионального конкурса-фестиваля современных композиторов и поэтов на создание песен для детей «Мелодия детства».



По итогам голосования жюри определены 40 композиций, которые войдут в электронный нотный сборник. Проект реализуется Российским музыкальным союзом и Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



Члены жюри высоко оценили уровень представленных работ. «Ваша музыка — это не просто ноты и мелодии. Это голос души, который звучит в сердцах детей, формируя их внутренний мир, пробуждая чувства доброты, дружбы, уважения к красоте и гармонии. Вы пишете для самой сложной, но самой благодатной почвы — для детских душ, которые открыты, восприимчивы и способны расти на настоящем искусстве», — говорит член жюри, главный хормейстер хора «Юность» Ансамбля песни и пляски им. В.С. Локтева Анна Аверьяненко.



На сайте «Мелодии детства» опубликован полный список песен, попавших в нотный сборник проекта. Само электронное издание появится в свободном доступе в декабре: просмотреть и скачать его смогут все желающие. А уже 15 сентября на сайте конкурса будет опубликован список из 15 песен, набравших наибольшее количество голосов членов жюри при повторном голосовании, — эти композиции будут исполнены на гала-концерте Большим детским хором им. В.С. Попова.





Фото предоставлено пресс-службой РМС