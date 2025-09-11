В РНБ отметили 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова

В Новом здании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге состоялось праздничное мероприятие «Белые журавли», приуроченное ко Дню языков народов России и дню рождения аварского советского поэта Расула Гамзатова.





По традиции гости возложили цветы к бюсту поэта, который был установлен в библиотеке к его 100-летию. В программе прозвучала знаменитая песня «Журавли» на аварском языке, а студенты-филологи СПбГУ прочли стихи Гамзатова на языках народов Дагестана, передает пресс-служба учреждения.





К знаменательной дате была открыта выставка произведений поэта на языках народов Советского Союза. В фондах РНБ хранится более 300 книг Расула Гамзатова, изданных с 1943 года. Среди раритетов — первый сборник на русском «Земля моя» (Махачкала, 1948 г.), второй сборник «Песни гор» (Москва, 1949 г.) и книга «Мулатка» (1966 г.) с дарственной надписью автора.





Также представлен сборник «Четки лет: Лирика», куда вошли стихи, ставшие популярными песнями: «Журавли», «Далалай», «Колокол Хиросимы» и другие. Библиотечные фонды содержат ноты и звукозаписи этих композиций.





Отдельное место на экспозиции занял сборник стихов и поэм «Год моего рождения», за который Расулу Гамзатову была присуждена Государственная премия СССР.



Выставка будет работать до 29 сентября.









Фото: пресс-служба Минкультуры России







