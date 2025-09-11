В Главном штабе Эрмитажа стартовала деловая программа форума объединенных культур

В Главном штабе Эрмитажа стартовала основная деловая программа XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, передает ТАСС.





Первым событием стала панельная дискуссия на тему «Новые технологии в культуре и искусстве — благо или вред, преимущества или риск». В ней участвовали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Константин Богомолов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор ПФКИ Роман Карманов.



Всего в рамках форума планируется провести свыше 40 мероприятий. Также будет подписан ряд соглашений, включая документ о сотрудничестве в области кинематографии стран СНГ.





На форум уже прибыли делегации из Сербии, Ирана, Индии, Конго, Китая и других государств. Как сообщалось ранее, ожидается более 2,6 тыс. участников, а выступят более 400 спикеров.





Фото: Александр Гальперин/РИА Новости