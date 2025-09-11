Объявлены победители XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар»

Гран-при XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» получил фильм из Черногории.



Церемония закрытия кинопраздника состоялась 9 сентября в новом здании театра имени Галиасгара Камала.





На церемонии заместитель председателя Государственного совета республики Марат Ахметов назвал обладателя специального приза «За гуманизм в киноискусстве». Им стала индийская картина «История кукольного театра» режиссера Сумана Мукхопадхьяй.





Выступая на церемонии, Марат Ахметов выразил признательность организаторам фестиваля от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова.





«Наш фестиваль представляет собой уникальное пространство, где не только демонстрируются творческие достижения, но и происходит искреннее сближение людей искусства, объединенных общими целями и стремлениями. Масштаб кинофорума создает особую атмосферу совместного созидания и творческого диалога. Татарстан — удивительный регион, где гармонично переплетаются культуры Востока и Запада», — сказал Ахметов.









