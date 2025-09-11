Любимова: интерес к российской культуре не отменят

Интерес к российской культуре со стороны мирового сообщества нельзя отменить, что наглядно продемонстрировал XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.



Об этом в интервью Первому каналу заявила министр культуры России Ольга Любимова.





По словам министра, представители более 70 государств, включая глав культурных ведомств, дипломатов и деятелей искусства, ведут с российскими коллегами активный диалог, обсуждая «все проблемы, радости, сложности, достижения».



«Теперь мы можем точно с уверенностью сказать, что интерес к российской культуре не отменяем, не отменим и не был отменен», — подчеркнула Любимова.





Глава ведомства отметила, что профессиональные связи в культурной сфере продолжаются, несмотря на заявления политиков.





«К нам приезжали члены международного жюри и говорили о том, что имена Сергея Васильевича Рахманинова или Петра Ильича Чайковского, Валерия Абисаловича Гергиева или Дениса Леонидовича Мацуева намного важнее, чем все громкие заявления политиков, потому что ситуация в странах, мире меняется, а отношение к любимому делу, вера в искусство и любовь к своему призванию, своему зрителю намного важнее», — добавила министр.





Фото: пресс-служба Минкультуры России