Денис Мацуев даст два концерта в Красноярске

В Красноярске пройдут два вечера народного артиста России Дениса Мацуева, передает пресс-служба Красноярской филармонии.





Первый концерт, сольный, состоится 20 сентября в Большом концертном зале филармонии. В программе вечера — шедевры фортепианной классики: «Соната № 21» Франца Шуберта, «Арабеска» Роберта Шумана и «Соната си минор (S. 178)» Ференца Листа.





21 сентября маэстро выступит в рамках закрытия фестиваля Ивана Шпиллера. Пианист исполнит с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде одно из самых монументальных сочинений для фортепиано с оркестром — «Концерт № 5» Людвига ван Бетховена, также известный как «Императорский».









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии