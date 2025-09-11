Большой театр откроет сезон оперой «Иоланта»

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) откроет 250-й сезон премьерой оперы Петра Чайковского «Иоланта».





«Юбилейный сезон Большого театра на Новой сцене откроется 11 сентября премьерой оперы П. И. Чайковского „Иоланта“. Музыкальный руководитель постановки — маэстро Валерий Гергиев, режиссер-постановщик и художник по костюмам — Эльчин Азизов, сценограф — Альона Пикалова, художник по свету — Андрей Абрамов», — говорится в сообщении учреждения.





Кроме того, в пресс-службе добавили, что дирижером-постановщиком выступит Антон Гришанин, за дирижерский пульт встанет Павел Сорокин, а хормейстером будет Валерий Борисов. Партии исполнят солисты оперной труппы и выпускники Молодежной оперной программы Большого.





В главных партиях будут заняты: Динара Алиева (Иоланта), Михаил Казаков (король Рене), Игорь Головатенко (Роберт), Бехзод Давронов (Водемон), Александр Краснов (Эбн-Хакиа). Также в спектакле участвуют Светлана Шилова (Марта), Анастасия Сорокина (Бригитта), Екатерина Воронцова (Лаура), Руслан Бабаев и Кирилл Сикора (Альмерик), Александр Бородин (Бертран).





Фото: Газета "Культура"