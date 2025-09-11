В Мексике открылась выставка о вкладе Кнорозова в дешифровку письменности майя

11.09.2025

В Мексике открылась выставка о вкладе Кнорозова в дешифровку письменности майя
В мексиканском штате Юкатан, в здании местного конгресса, начала работу выставка о наследии советского ученого Юрия Кнорозова, который получил мировую известность благодаря дешифровке иероглифического письма майя.

Об этом сообщает посольство России в Мексике.

В экспозиции можно увидеть архивные документы и фотографии, освещающие вклад исследователя. 

«В 1952 году Кнорозов предложил новаторский метод, доказав, что знаки майя обозначают как слоги, так и логограммы. Благодаря его исследованиям сегодня возможно читать древние тексты майя и узнавать больше об их истории, религии и повседневной жизни», — подчеркнули в дипведомстве.

Выставка продолжит свою работу до 26 сентября.

Фото: t.me/embrusiamexico