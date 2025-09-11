В Париже нашли считавшуюся утраченной картину Рубенса

В Париже в одном из особняков была обнаружена считавшаяся утерянной с 1613 года картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», сообщает агентство AFP со ссылкой на главу аукционного дома Osenat Жан-Пьера Осена.





Отмечается, что подлинность произведения подтверждена экспертизой.





«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, — главное открытие для истории искусства, шедевр, забытый на века», — отмечается в публикации.





Глава аукционного дома подчеркнул, что полотно размером 105,5 на 72,5 см пребывает в «очень хорошем состоянии» и будет выставлено на торги 30 ноября.



«Это редкое и неслыханное открытие, которое ознаменует мою карьеру аукциониста», — добавил Осен.