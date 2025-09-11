МАМТ представил планы на новый сезон

Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) анонсировал программу своего 107-го сезона.





По словам генерального директора театра Андрея Борисова, откроет сезон балет Максима Севагина «Королевы вариаций» на музыку Эрнста фон Донаньи, премьерные показы которого состоятся 11, 12 и 13 сентября.





«Наша страна проживает переломный момент, и люди ищут пристанище, успокоение своей душе. Они в поиске места, где можно сохраниться и духовно очиститься. Мы приглашаем их в театр. <...> Они ищут себя, пытаясь дать на сложные вызовы непростые ответы. Наш поиск имеет ценностное основание. У нас есть художественная идеология, традиции, заложенные отцами-основателями музыкального театра — Станиславским и Немировичем-Данченко», — подчеркнул Андрей Борисов.





В рамках нового сезона зрителей ждет несколько ключевых событий. Уже 19 и 20 сентября в репертуар возвращается легендарный балет «Сильфида» в хореографии Пьера Лакотта. Ноябрь ознаменуется премьерой оперы Чайковского «Орлеанская дева» в постановке художественного руководителя оперной труппы Александра Тителя и американского дирижера Кристиана Кнаппа (показы 28, 29, 30 ноября). В марте 2026 года на Основной сцене будет представлена опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», над которой также работали Александр Титель и дирижер Федор Леднев. Художником-постановщиком обеих премьер выступит Владимир Арефьев. Завершит сезон в июне 2026 года балет «Анна Каренина» Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого.





Художественный руководитель оперной труппы Александр Титель добавил, что осенью будущего года театр отметит 100-летие со дня переезда в здание на Большой Дмитровке.



«К этой дате мы запланировали подготовить ряд спектаклей, с одной стороны, тех, которые никогда не ставились в этом театре, с другой стороны, тех, которые имеют очень важное историческое значение в жизни этого дома, коллектива», — сообщил Титель.









Фото: Pixabay