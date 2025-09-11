В Петербурге открылась выставка «Пьер и Сильфиды»

В Государственном музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге открылся выставочный проект «Пьер и Сильфиды» о наследии знаменитого французского балетмейстера Пьера Лакотта (1932–2023).



Мероприятие проходит в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.









На церемонии открытия ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе поделился теплыми воспоминаниями о хореографе и его супруге:«Балеты Пьера были очень красивыми, и все исполнители это ценили. Его супруга Гилен Тесмар — одна из величайших балерин в истории. Я никогда не встречал более талантливого и умного человека в репетиционном зале. Каждая встреча с ней была настоящим счастьем и наслаждением. Насколько Пьер мог быть невыносимым, настолько Гилен обладала самообладанием. Наблюдать за тем, как она работала, было истинной радостью. Она всегда отличалась взвешенностью и уважением как к профессии, так и к тем, с кем она работала», — приводит ТАСС слова Цискаридзе.





Экспозиция была создана на основе личного архива Лакотта, который его вдова Гилен Тесмар передала в дар музею.



Николай Цискаридзе высоко оценил это решение: «Если честно, я очень рад, что это оказалось у нас в России, потому что такой сохранности нигде больше не будет. И по большому счету то уважение, которое к его спектаклям было в России, мне кажется, нигде больше не встречалось. Он это прекрасно понимал и ценил».





Проект подробно освещает творческий путь Пьера Лакотта как танцовщика и хореографа и представляет «Сильфиду» в качестве высшей формы Белого балета. Отдельное внимание уделено его работе в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В числе экспонатов — гравюры, литографии, фотографии, афиши, плакаты, документы и памятные вещи из личной коллекции мастера, а также из фондов Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Большого театра и Эрмитажа.