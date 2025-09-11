Русский музей представил масштабную выставку работ Куинджи

В Санкт-Петербурге в Государственном Русском музее начала работу масштабная экспозиция, посвященная Архипу Куинджи. В корпусе Бенуа представлено более 200 работ художника.





«Для Русского музея большое счастье, что мы обладаем самой крупной и самой репрезентативной коллекцией наследия Куинджи. Представьте, 450 произведений в наших фондах, из них 203 — это его гениальная живопись. Конечно, это феноменальная коллекция, которая позволяет сделать поистине именную выставку. Мы уверены, что зритель уйдет с этой выставки, восхищенный и эмоционально, и полученными здесь знаниями», — отметила Алла Манилова, генеральный директор музея.





Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» демонстрирует творческий путь мастера — от ранних произведений до знаменитых полотен, таких как «Лунная ночь на Днепре», «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Экспозицию также дополнили картины из собраний других ведущих музеев России, которые ранее не выставлялись в Русском музее.





По словам Маниловой, Куинджи является главной загадкой русского пейзажа. Он виртуозно владел художественными приемами, создавая иллюзию естественного света.









Фото: пресс-служба Русского музея