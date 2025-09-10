Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат в ноябре

Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в российский прокат 19 ноября, сообщил дистрибьютор картины — компания «Атмосфера кино».





«Шестая часть кассовой франшизы „Голодные игры“, получившая название „Голодные игры: Рассвет жатвы“, выйдет в официальный российский прокат 19 ноября 2026 года. Бюджет картины — более 200 млн долларов, студия готовит особенные аттракционы и зрелищные визуальные решения», — рассказали в компании.





Лента является экранизацией одноименного романа Сьюзен Коллинз, опубликованного в марте 2025 года. Сюжет перенесет зрителей на 24 года назад относительно событий первой трилогии и расскажет историю Хеймитча Эбернети, победителя 50-х Голодных игр. Права на фильм принадлежат компании Arna Media.





Съемки под руководством режиссера Фрэнсиса Лоуренса стартовали в июле этого года. Сценаристом выступил Билли Рэй. В многочисленный звездный актерский ансамбль вошли как признанные мастера, так и молодые таланты.









Фото: Freepik