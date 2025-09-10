Музей имени Андрея Рублева представит «Сокровища Русского Севера»

Выставка «Сокровища Русского Севера» готовится к открытию в Музее имени Андрея Рублева в Москве.



В столицу впервые привезут редчайшие произведения декоративно-прикладного искусства из собрания Архангельского краеведческого музея — это кресты, ковчеги-мощевики, складни, иконы и другие ценные предметы.





«В Музее имени Андрея Рублева впервые представят уникальные „Сокровища Русского Севера“. На выставке впервые будут показаны редчайшие произведения декоративно-прикладного искусства XIII–XVIII веков из Архангельского краеведческого музея, созданные мастерами серебряного дела, резчиками по дереву и камню, а также уникальные иконы. Многие из этих памятников, обладающих значимой историко-культурной ценностью, высоким художественным и мастерским уровнем исполнения, ранее были доступны только избранным специалистам в фондах Архангельского краеведческого музея», — говорится в анонсе.





Посетители увидят ставротеку XIII века, энколпии, панагии, складни, наперсные кресты, украшенные золоченым серебром, а также деревянные богослужебные кресты в окладах, напрестольные Евангелия и евхаристические предметы. Всего для экспозиции предоставлен 91 предмет. Выставка запланирована к работе с 16 сентября по 23 ноября.









Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"



