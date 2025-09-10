Франдетти поставит спектакль на Исторической сцене Большого театра

Режиссер Алексей Франдетти на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур рассказал о своих творческих планах.



Постановщик сообщил о подготовке спектакля для Исторической сцены Большого театра.





«Зимой я надеюсь представить новый спектакль на Исторической сцене Большого театра. Но его подробно анонсирует сам театр», — приводит слова режиссера ТАСС.





Также режиссер дебютирует в Санкт-Петербурге на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской с постановкой «Опера нищего».



«Это будет моя первая работа в этом театре с этой труппой, и мы очень ждем сотрудничества с художественным руководителем театра Виктором Минковым. Это сложная, сочиненная работа, в которой участвуют не только артисты труппы, но и приглашенные исполнители, такие как Иван Ожогин и, кстати говоря, юбиляр сегодняшнего дня — Лариса Долина. Мы готовим большую красивую историю», — добавил он.





Франдетти напомнил о московской премьере спектакля «Любовь без памяти» 4 октября, который был создан вместе с музыкантом Василием Вакуленко (Бастой), а также о планах поставить «Великого Гэтсби» в новосибирском театре «Красный факел».









Фото: Газета "Культура"



