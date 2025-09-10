В Иванове пройдет фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда»

Седьмой фестиваль современного искусства «Первая Фабрика Авангарда» пройдет в Иванове с 25 сентября по 5 октября 2025 года.



Основные события состоятся на центральных площадках города: в Арт-пространстве ж/д вокзала, Музейно-выставочном центре, Музее промышленности и искусства и других знаковых локациях.



Центральная тема фестиваля — «лиминальность» (пороговое состояние между разными стадиями развития).





Главные выставки: проект Егора Кошелева «Колеса истории» на вокзале и международная выставка «Лиминальные зоны» в Музейно-выставочном центре. Особое внимание уделено личности Дмитрия Бурылина — в его музее представят специальный арт-проект.





В программе: театральные читки, лаборатория Театра Наций, пластические спектакли, ярмарка интеллектуальной литературы с участием Ирины Прохоровой и Алексея Иванова, арт-резиденция в Музее Цветаевых, кинопоказы и концерты современной музыки.





Фото предоставлены пресс-службой фестиваля