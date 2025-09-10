Прекращено действие соглашения о сотрудничестве России и Украины в сфере культуры

10.09.2025
Россия прекратила действие двустороннего соглашения с Украиной, посвященного сотрудничеству в гуманитарной сфере.
Соответствующая информация распространена Министерством иностранных дел РФ.
«28 августа 2025 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины в области культуры, науки и образования, подписанного в Москве 26 июля 1995 года», говорится в официальном сообщении, опубликованном на портале правовой информации.
Таким образом, документ, служивший правовой основой для взаимодействия двух стран на протяжении 30 лет, утратил силу.
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"