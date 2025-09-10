Скончалась заслуженная артистка России Агнесса Петерсон

Ушла из жизни заслуженная артистка России Агнесса Петерсон, передает пресс-служба Театра Вахтангова.





Артистка скончалась после продолжительной болезни, вчера отметив свой 89-й день рождения, сообщили в театре.





«Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в сообщении.





За свою 60-летнюю карьеру актриса исполнила на сцене Вахтанговского театра более тридцати значимых ролей, а также десятки ролей в кинофильмах и телеспектаклях.



«И за всё это время — ни единой неверной линии, нечеткого жеста, неясного слова. Она бережно хранила в памяти уроки великих учителей — Рубена и Евгения Симоновых, Александры Ремизовой, Петра Фоменко», — говорится в сообщении учреждения.





В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям.





О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.





Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"