Скончалась заслуженная артистка России Агнесса Петерсон

10.09.2025

Скончалась заслуженная артистка России Агнесса Петерсон
Ушла из жизни заслуженная артистка России Агнесса Петерсон, передает пресс-служба Театра Вахтангова.

Артистка скончалась после продолжительной болезни, вчера отметив свой 89-й день рождения, сообщили в театре.

«Мы очень надеялись, что Агнесса Оскаровна победит недуг и вернется на сцену, но увы», — говорится в сообщении.

За свою 60-летнюю карьеру актриса исполнила на сцене Вахтанговского театра более тридцати значимых ролей, а также десятки ролей в кинофильмах и телеспектаклях.

«И за всё это время — ни единой неверной линии, нечеткого жеста, неясного слова. Она бережно хранила в памяти уроки великих учителей — Рубена и Евгения Симоновых, Александры Ремизовой, Петра Фоменко», — говорится в сообщении учреждения.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям.

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"