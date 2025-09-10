Лукашенко поздравил Ларису Долину с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления народной артистке России Ларисе Долиной в честь ее юбилея.





Глава государства выразил уверенность, что певицу в республике встречают как желанного гостя.





«Уникальное вокальное мастерство и манера исполнения, исключительное женское обаяние принесли Вам заслуженное восхищение многочисленных поклонников», — отметил Лукашенко. Также он отметил большую популярность творчества артистки в стране: «Вас любят и с нетерпением ждут как желанного гостя, чьи выступления становятся настоящим праздником».





Лукашенко выразил уверенность, что деятельность артистки и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между братскими народами.



В завершение президент Беларуси пожелал Ларисе Долиной долголетия, крепкого здоровья и новых достижений в профессии.





Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"