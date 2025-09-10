Эксперты оценят состояние конструкций гостиницы «Украина» перед реставрацией

Перед началом реставрации башни гостиницы «Украина» эксперты проведут оценку состояния ее конструкций и элементов.



В настоящее время на здании монтируют строительные леса, информирует пресс-служба Мосгорнаследия.





«Мосгорнаследие выдало разрешения на научно-исследовательские работы по высотной части гостиницы — а именно ее центральной башни. Они проводятся в преддверии реставрации. По итогам этих работ специалисты определят состояние элементов и конструкций башни, объем и перечень видов работ. В настоящее время специалисты устанавливают на центральную башню строительные леса», — сказали в ведомстве.





Отмечается, что в рамках городской программы капремонта Мосгорнаследие также одобрило проведение исследований и для жилых корпусов гостиничного комплекса. На основании их итогов будет создана проектная документация для последующей реставрации. Все работы финансируются из столичного бюджета.





Контроль за научно-исследовательскими работами будет осуществлять Мосгорнаследие. Их планируется завершить до конца текущего года, подчеркнули в ведомстве.





В департаменте напомнили, что здание представляет собой ансамбль строений на Кутузовском проспекте, куда входят высотная часть и два жилых корпуса, и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Этот выдающийся архитектурный памятник был возведен в 1950-х годах в стиле сталинский ампир и входит в число семи знаменитых «сталинских высоток», занимая среди них второе место по высоте после главного здания МГУ. Центральный корпус отличается башней со шпилем и симметричными флигелями по бокам, а угловые башни декорированы стилизованными под снопы пшеничными колосями и вазонами.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"