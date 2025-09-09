В Сербии пройдет День российского кино

В рамках Всемирного детского фестиваля анимационного кино Golden Snail («Золотая улитка») в сербском городе Вране 11 сентября состоится День российского кино.



Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





В программу показа вошли короткометражные анимационные фильмы: «Мы сидим на карантине (Я рисую карантин)» (2023, реж. Мария Коган-Лернер, Анна-Мария Черниговская), «Переход» (2023, реж. Дарья Волчок), «Гимнастка» (2021, реж. Анна Кузина).





Фестиваль «Золотая улитка», который проводится при поддержке Министерства культуры Республики Сербия и администрации города Вране, объединяет молодых кинематографистов со всего мира и служит площадкой для профессионального диалога и демонстрации лучших образцов детской и юношеской анимации.





Российское кино традиционно пользуется популярностью у сербской аудитории, рассказали организаторы. Например, в августе этого года в Белграде в рамках летнего фестиваля Zemun Fest был показан сказочный хит Олега Погодина «Конек-Горбунок». Кроме того, Сербия впервые присоединилась к юбилейной, 10-й всероссийской акции «Ночь кино»: в Русском доме в Белграде зрители увидели три картины программы — семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», военную драму к 80-летию Победы «Группа крови» и музыкальный байопик с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина».





