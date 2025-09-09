В Музее «Ставка Сталина» подо Ржевом откроется обновленная экспозиция

Во Ржевском филиале Музея Победы — в «Ставке Сталина» — 2 октября начнет работу обновленная выставка.



Именно в этом деревянном доме в августе 1943 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел ночь и отдал историческое распоряжение о первом в СССР салюте в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.



Новая экспозиция подробно расскажет об истории деревни Хорошёво, самом доме и деталях секретного визита советского лидера на фронт.





«Поездка Сталина в район Калининского фронта состоялась в августе 1943 года. Поскольку Ржев был сильно разрушен, для остановки был выбран дом работницы местной льночесальной фабрики Натальи Кондратьевой, расположенный в деревне Хорошёво», — пояснили в Музее Победы.





В обновленном пространстве будут представлены подлинные экспонаты и архивные документы из фондов Музея Победы. Особенностью проекта стало использование мультимедийных технологий, таких как виртуальная книга с «оживающими» страницами, которые помогут посетителям глубже погрузиться в историческую атмосферу.









Фото: пресс-служба Музея Победы