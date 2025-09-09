В Москве завершились съемки фэнтези-фильма «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие».





Режиссером проекта выступил Егор Чичканов, передает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа».





«Это были непростые съемки, потому что этот мир не существует, его нужно было придумать. Все объекты и локации, в которых происходят события, выдуманы. Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики. По результатам нашей работы можно сказать, что это абсолютно отличается от привычного ландшафта сказочных фильмов, которые выходят на наших экранах. Это зрительский фильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым, их родителям, а также подросткам — всем-всем-всем», — рассказал соавтор сценария и режиссер Егор Чичканов.





В основе сюжета — история простого юноши Руслана, который, встав на защиту Людмилы, нарушает планы ее отца, князя Владимира. Тот намеревался выдать дочь замуж за одного из знатных витязей: Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Несмотря на родительскую волю, между Людмилой и Русланом вспыхивают чувства, но их счастье оказывается под угрозой. Коварный колдун Черномор, жаждущий мести князю, похищает девушку с помощью своей волшебной бороды. Чтобы спасти возлюбленную, Руслану и трем витязям предстоит опасный путь к замку Черномора, где их ждут поиски меча-кладенца, охраняемого головой богатыря Святогора, и решающая битва с самим колдуном.





Роли главных героев, Руслана и Людмилы, исполнили Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. В картине также заняты: Евгений Стычкин (Черномор), Александр Робак (Князь Владимир) и Елена Николаева (Наина).









Фото: Pixabay