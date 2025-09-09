Московскую международную книжную ярмарку посетили свыше 63 тысяч гостей

38-я Московская международная книжная ярмарка, проходившая с 3 по 7 сентября в 57-м павильоне ВДНХ, собрала более 63 тысяч посетителей, сообщили организаторы.





В рамках события на 15 площадках было организовано свыше 300 мероприятий, включая встречи с авторами, презентации, круглые столы и мастер-классы. Почетным гостем ММКЯ в этом году выступила Республика Индия, на стенде которой представили более 2000 книг и провели около 50 событий.





«За пять дней ярмарку посетило более 63 тыс. человек. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Республики Беларусь, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Северной Кореи представили новинки и бестселлеры художественной, детской и учебной литературы, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания», — говорится в сообщении.





Проведение ярмарки поддержали Минцифры РФ, департамент СМИ и рекламы Москвы, правительство столицы, Российский книжный союз и Союз писателей России.









Фото: Pixabay