Триллер «Вниз» вышел в лидеры проката по итогам выходных

Лидером кинопроката в России и странах СНГ в минувшие выходные (с 4 по 7 сентября) стал психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных в главных ролях.



Согласно данным портала kinobusiness.com, его сборы составили 47,4 млн рублей.





Сюжет картины рассказывает о молодой паре, которая оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем. Он осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация быстро превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.





Вторую строчку рейтинга занял мультфильм Максима Волкова «Доктор Динозавров», собравший 31,9 млн рублей. Он повествует о школьнике Филе Динозаврове, открывшем портал в мезозой, и его приключениях в джунглях. В мультфильме роли озвучивали Владимир Войтюк, Сергей Гармаш, Василиса Савкина и другие.





Третье место у японского триллера «Выход 8» (Exit 8, 2025), который заработал 29,6 млн рублей за указанный период. В главных ролях снялись Кадзунари Ниномия, Ямато Коти и Нару Асанума. При этом фильм «Заклятие 4: Последний обряд», недоступный для просмотра в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ с результатом 37 млн рублей.





Фото: кадр из фильма "Вниз"