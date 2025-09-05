Во Владикавказе пройдет международный фестиваль аутентичного кино «Алания»

Во Владикавказе с 26 по 28 сентября впервые пройдет международный фестиваль аутентичного кино «Алания».





Ключевой темой фестиваля станет кино, отражающее национальную идентичность.



«Аутентичное кино предполагает такие качества, как самобытность, оригинальность, подлинность... это кино, которое создает свой собственный язык», — рассказал председатель жюри Аслан Галазов в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.





Заявки на участие в смотре поступили из 25 стран, включая государства СНГ, Латинской Америки, Индию, Канаду и США, а также из многих регионов России.





Гостей фестиваля ждет не только кинопрограмма, но и насыщенная культурная часть: книжная ярмарка, выставки осетинского художника Алана Калманова и фотографа Миколы Гнисюка. Показы пройдут в том числе в историческом кинотеатре «Пате», открывшемся в 1907 году.









Фото: Freepik