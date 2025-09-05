В Российской государственной библиотеке при поддержке Министерства культуры РФ состоялось торжественное открытие Международного молодежного форума «Казачество — сквозь века», передает ТАСС.





Мероприятие проходит уже в четвертый раз и в этом году приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Организаторы заявили, что форум нацелен на борьбу с фальсификацией истории российского казачества и на распространение в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний для формирования научного понимания прошлого и настоящего России, укрепления национального единства, гармонизации межнациональных отношений, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи посредством приобщения к культуре, традициям и истории российского казачества.





В программе открытия было награждение победителей Международного конкурса «Лучшие практики библиотек по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны», а также выступление ансамбля «Казачья доля».





В дальнейшей программе форума запланирована встреча «Защитники Отечества», где обсудят участие казаков в СВО, их гуманитарные миссии, развитие образования и патриотического воспитания. Гости увидят выступления мужского хора «Русский формат» и смогут посетить открытый лекторий «Казачий ликбез». Для всех желающих будут работать VR-выставка «Самобытная культура российского казачества», планшетная выставка Всероссийского казачьего общества «Казаки-герои: вчера и сегодня» и выставка портретов «Свои герои».









Фото: кадр видео