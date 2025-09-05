В России пройдет Первый культурный форум малочисленных народов

Первый Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов пройдет с сентября по ноябрь 2025 года, сообщает пресс-служба Минкультуры России, при поддержке которого пройдет мероприятие.





Масштабное событие пройдет на четырех площадках страны и объединит специалистов сферы культуры и искусства, деятелей культуры, творческие коллективы, а также представителей общественных организаций коренных малочисленных народов РФ.





Старт форуму будет дан 26 сентября в Анадыре (Чукотский автономный округ). Затем эстафету примут в октябре Красноярск и Петрозаводск, а завершится мероприятие в ноябре в Тюмени.





Главными задачами форума заявлены сохранение, развитие и популяризация уникальной музыкальной, танцевальной и обрядовой культуры коренных народов, укрепление единого культурного пространства и творческих связей, а также воспитание культуры межнационального общения и пробуждение интереса граждан России к этим культурам.





Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева отметила, что форум будет способствовать укреплению творческих связей в межэтнической среде и популяризации и сохранению нематериального этнокультурного достояния коренных малочисленных народов.





«В нашей стране накоплен богатый опыт в сфере поддержки малых коренных народов. Такой масштабный форум мы проводим впервые. Мероприятие направлено на выявление, изучение и обобщение опыта сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных народов России, взаимодействие с местными социально-культурными сообществами. Программа охватывает максимальное разнообразие культурных традиций коренных народов — это и выступления ансамблей, фольклорных коллективов, мастер-классы по традиционным промыслам и ремеслам. В этом году мероприятие пройдет в 4 федеральных округах. Конечно, мы выбирали регионы проживания малых коренных народов. В следующем году отправимся в следующие города, где они также проживают. Уверена, форум будет интересен как специалистам, так и широкой общественности», — добавила она.





В программу мероприятий войдут выступления фольклорных коллективов, концерты народной музыки, театрализованные представления и мастер-классы по традиционным промыслам. Гости также смогут посетить выставки изделий декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие уникальные техники мастеров-ремесленников. В каждом городе запланированы экспертные круглые столы и конференции, посвященные вопросам включения объектов нематериального наследия в государственный реестр.







