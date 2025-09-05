Третьяковская галерея сделает бесплатным вход на выставку «1418 дней. К 80-летию Победы»

Государственная Третьяковская галерея проведет день бесплатного посещения выставки «1418 дней. К 80-летию Великой Победы».





Выставка будет доступна для свободного посещения 9 сентября.



Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо получить электронный билет на официальном сайте музея.





Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны, показанным глазами художников. В нее вошли более 250 произведений — живопись, графика, скульптура, которые отражают подвиг, страдания и надежды советского народа. Отдельный раздел посвящен истории самой галереи в годы войны и усилиям сотрудников по сохранению коллекции.









Фото: Pixabay