Театр Наций представит 7 премьер в новом сезоне

Государственный театр наций под руководством Евгения Миронова анонсировал семь премьер в рамках сезона 2025/2026.



О новых постановках сообщили на собрании труппы, которое прошло в Новом пространстве.





Художественный руководитель театра Евгений Миронов заявил об изменении творческого курса: коллектив сосредоточится на спектаклях малой формы, фестивальной и лабораторной работе. В связи с этим на Основной сцене в предстоящем сезоне премьер не ожидается.



«Театр Наций — это не просто репертуарный театр. Да, вы знаете, что мы выпускаем новые спектакли каждый год. Но ведь Театр Наций — это еще и довольно интересный институт, который смотрит на театр с другой точки зрения — как на важный механизм анализа, исследования, диалога с обществом. В этом смысле мы всегда были очень разносторонними. У нас идет много характерных спектаклей на всех трех площадках. Также мы интенсивно работаем в регионах. В этом году Театр Наций проведет целых пять региональных фестивалей», — подчеркнул Миронов.





Одной из ключевых работ станет постановка Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Главную роль исполнит Евгений Миронов. Показы запланированы на 20 и 21 сентября. Еще одним значимым событием сезона станет спектакль Филиппа Гуревича «Горький. Любовь» о женщинах в жизни Максима Горького. Над проектом работала драматург Екатерина Гузема. Как отметил худрук, постановка через призму любви расскажет о литературе, театре и истории XX века. В апреле 2026 года зрители увидят «Привидения» Дениса Азарова по пьесе Генрика Ибсена. В декабре 2025 года представят спектакль Романа Шаляпина «Цвет миндаль», посвященный личности поэта Андрея Вознесенского.





В ноябре 2025 года в Новом пространстве стартует показ постановки Арсения Мещерякова «Недетские сказки» по мотивам сборника Александра Афанасьева. В феврале 2026 года будет показан документальный спектакль Дмитрия Крестьянкина «День закрытых дверей» о подростках в исправительных колониях. Весной 2026 года запланирована премьера проекта «История одной фотографии» режиссера Елизаветы Бондарь. Это совместная работа фестиваля «Горький +», которая объединит драматический театр и театр кукол.





В новом сезоне Театр Наций организует пять региональных фестивалей. Среди них — XXIII Фестиваль театров малых городов России, «Театр Наций fest» и новый фестиваль «Горизонт» на Камчатке. Совместно с программой «Территория культуры Росатома» и Благотворительным фондом Евгения Миронова «Театральные инициативы» будет проведен первый фестиваль «Луч» в Новоуральске. Также запланирована лаборатория «Искусственный интеллект в театре», по итогам которой будет отобрано десять идей для спектаклей.





Театр Наций представит свои спектакли в Балашове, Ереване, Ташкенте, Саратове, Петропавловске-Камчатском, Новоуральске и Курске. Планы на юбилейный 20-й сезон будут объявлены позже. Однако Миронов подтвердил, что запланирована постановка китайского режиссера Моу Сэня по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон».









Фото: Pixabay