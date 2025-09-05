В музее архитектуры стартовала выставка «Память места. Место памяти»

В Государственном музее архитектуры имени Щусева стартовал выставочный проект «Память места. Место памяти», реализованный при поддержке Министерства культуры РФ.



Экспозиция, созданная современным фотографом Егором Заикой и историком Станиславом Аристовым, посвящена памяти жертв нацистских концлагерей и лагерей смерти — одной из самых мрачных страниц истории Второй мировой войны.





«Сегодня проекты, нацеленные на формирование исторической памяти о Второй мировой войне у новых поколений, — в числе приоритетных направлений в развитии отечественной культуры. Выставка „Память места. Место памяти“ является частью такой деятельности. Ее задача — направить посетителей на субъективное осмысление самых страшных эпизодов войны, подтолкнуть их к размышлениям о завтрашнем дне. Уверена, что представленные на выставке фотографии Егора Заики с мест расположения нацистских концлагерей, дополненные историком Станиславом Аристовым цитатами из воспоминаний свидетелей событий, никого не оставят равнодушным, вновь напомнят о хрупкости мира, придадут мужества и уверенности в деле его защиты», — сказала в приветствии директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова.





Центром экспозиции стали более 40 работ Егора Заики, сделанных на территориях, где во время войны находились лагеря Аушвиц, Майданек, Заксенхаузен, Собибор и другие. На снимках запечатлены мирные пейзажи — тихие пасторальные виды, железнодорожные полустанки и сельские дома, которые сегодня являются безмолвными напоминаниями о трагедиях прошлого. Сопоставляя современные виды с архивными фотоснимками и аэрофотосъемкой, автор находит ракурсы, где обыденные места неожиданно передают ощущение хрупкой грани между сегодняшним днем и ужасом исторических событий.





Фотографии дополнены цитатами из документов, отчетов и воспоминаний свидетелей, которые для проекта отобрал доктор исторических наук Станислав Аристов.





Выставка будет открыта для посетителей до 4 ноября.





Фото предоставлено организатором