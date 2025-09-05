Российские художники одержали победу на арт-конкурсе в венской галерее Тулип

Российские художники Денис Соловьев (Dionis Solo) и Анна Рябова одержали победу на 4-м международном арт-конкурсе, который проводит венская галерея Тулип (Toolip), передает ТАСС.





Работы — скульптура Inception («Зарождение») и фотография Poppies on Green («Маки на зеленом») — были признаны лучшими в своих номинациях.



Как сообщила организатор конкурса, куратор и владелица галереи с псевдонимом Миссис Тулип, в этом году поступило 465 заявок из более чем 70 стран.





«Два из трех победителей в главных номинациях из России: это Анна Рябова (отмечена за лучшую фотографию) и Денис Соловьев, работающий под псевдонимом Dionis Solo и выигравший приз за лучшую скульптуру», — рассказала куратор.





Победу в номинации «Живопись» одержала испанская художница Марга Гарсия с картиной Reflections («Отражения»).





Миссис Тулип также подчеркнула, что оценка работ проходила анонимно: члены жюри, в числе которых были международно признанные художники, коллекционеры и галеристы, не знали ничего об авторах и руководствовались исключительно художественной ценностью произведений. По словам куратора, один из принципов ее конкурса — «настоящая открытость, когда никто не подвергается цензуре или исключается за то, что представляет какую-либо страну».





Денис Соловьев (Dionis Solo) — российский фотограф и скульптор, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Он является участником ряда заметных культурных проектов в Австрии и странах СНГ. Его работы находятся в частных коллекциях и экспонируются в музеях, включая Музей современного искусства Ангерленера в австрийском Вельсе.





Анна Рябова — фотограф и лектор по истории изобразительного искусства, постоянный участник международных выставок. Ее творчество, для которого характерно размытие границ между живописью и фотографией, отмечено влиянием натюрмортов старых голландских мастеров.